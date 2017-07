L'Inter chiude per Vecino: alla Fiorentina 24 milioni

Un rinforzo per Spalletti. L'Inter ha praticamente in pugno Matias Vecino, centrocampista uruguaiano della Fiorentina. I nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria dell'uruguaiano, ovvero 24 milioni di euro pagabili in due rate. Non è andato infatti a buon fine il tentativo di pagare 18 milioni inserendo una contropartita: i viola hanno rifiutato la proposta.



Un indizio ulterioredella conclusione ormai imminente dell'affare è rappresentato dal comunicato in cui la Fiorentina ha fatto sapere di non essere 'terra di conquista'. Ebbene, nella nota si nomina Federico Chiesa ("Puntiamo su di lui, è un grande talento di prospettiva e soprattutto e indiscutibilmente è un giocatore della Fiorentina"), ma non Vecino, definito tra l'altro da Walter Sabatini "buon giocatore".



Il club di corso Vittorio Emanuele sta dunque per mettere a segno il quarto acquisto dopo quelli di Borja Valero, Skriniar e Padelli. Arrivato in Toscana nel 2013, il mediano 25enne ha giocato anche (in prestito) con le maglie di Cagliari ed Empoli.