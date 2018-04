L'Inter blinda Icardi: clausola da 180 milioni di euro

Quando Mauro Icardi e Wanda Nara, la coppia più glamour della Serie A, si muove per il centro di Milano è inevitabile che si crei una certa confusione, anche perché da quello che abbiamo scoperto l'attaccante argentino potrebbe diventare presto il giocatore più pagato d'Italia.

"A Parigi tutto bene" commenta veloce Wanda prima di scappare via, anche perché il clan Icardi non ho alcuna fretta di ridiscutere il contratto attuale. Al contrario dell'Inter, che spinta anche dai 4 gol segnati da Maurito a Marassi ha invece fissato subito dopo Pasqua l'incontro per cercare di togliere quella clausola da 110 milioni valida solo per l'estero dal primo al 15 luglio che fa sempre più paura più passa il tempo.

L'obiettivo dell'Inter è aumentare la clausola per cautelarsi in ogni caso e la cifra proposta sarebbe quella di 180 milioni di euro, il giusto compromesso per non arrivare anche ad un proporzionale raddoppio di stipendio, che con bonus vari e i ricchi diritti d'immagine dovrebbe superare i 7,5 milioni a stagione che prendono Higuain e Dybala alla Juventus.

Giocare la Champions League che Maurito vuole a tutti i costi, invece, non sembra essere imprescindibile per il giocatore, che in questi giorni ha avuto un'altra grande prova dell'amore dei tifosi nerazzurri: "Ti fanno capire l'amore che hanno per noi e per il club, col Verona vogliamo fare un'altra grande partita come a Genova".

Icardi con la testa è quindi già oltre la sosta, alle sfide con Verona e Milan, vuole conquistarsi Champions e Mondiale per dimostrare a suon di gol di meritarsi una clausola da 180 milioni.