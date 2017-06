L'Inter aspetta Conte ancora 10 giorni, poi virerà su Spalletti

Sarà pure una boutade, eppure l'attestato di stima nei confronti di Sarri esternato pubblicamente da Massimo Moratti ha già innescato la suggestione di vedere l'attuale tecnico del Napoli sulla panchina dell'Inter il prossimo anno. Anche la famiglia Zhang, padre e figlio, è rimasta impressionata dalla bellezza del calcio praticato dal Napoli e dipendesse da loro forse avrebbero - pur di averlo - già pagato la penale di 8 milioni presente nel contratto di Sarri con scadenza 2020. Il problema per gli ambiziosi proprietari cinesi è che quella speciale clausola scatterà solo da luglio 2018 e dunque al momento il tecnico resta blindato da De Laurentiis.



Il corteggiamento dell'Inter (così come quello ancora più mascherato della Roma) fa leva soprattutto su questo presupposto: Sarri guadagna sostanzialmente poco se parametrato ai migliori allenatori della serie A: 1 milione e mezzo contro i 5 di Allegri, i 3 di Spalletti, ma anche i 2,2 di Montella. Il gruppo Suning disposto a ricoprire d'oro Conte - pur senza che ci sia stata alcuna offerta ufficiale - fa trapelare di spingersi attorno ai 4 milioni di euro all'anno.



Muro totale perché a meno di un clamoroso divorzio tra Sarri e De Laurentiis il rapporto a Napoli proseguirà senza anzi escludere un adeguamento economico a fine stagione o in caso di terzo posto a Champions acquisita in agosto. Con l'impossibilità dunque di arrivare quest'anno a Sarri, l'Inter attenderà freneticamente per una decina di giorni Conte: poi se l'ex cittì non lascerà Londra, virerà tutto su Spalletti.

Claudio Raimondi