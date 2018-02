L'Inter accelera per Lautaro Martinez: Ausilio vola in Argentina

L'Inter tenta l'affondo per Lautaro Martinez, attaccante 20enne del Racing Avellaneda. Il ds nerazzurro Ausilio ieri ha pranzato con Steven Zhang, figlio del patron Zhang jindong, e dopo aver ha ricevuto l'ok per andare ad ascoltare le condizioni della società biancoceleste è partito alla volta dell'Argentina.



Il club di corso Vittorio Emanuele può contare su un alleato importante in questa trattativa, ovvero Diego Milito che ricopre l'incarico di direttore tecnico del Racing. L'ex punta interista ha stoppato la trattativa con l'Atletico Madrid (Martinez aveva già svolto le visite mediche) riaprendo così le porte a Suning. Un ruolo fondamentale nella vicenda sarebbe stato svolto dal vicepresidente Zanetti.



Il Biscione avrebbe già raggiunto l'intesa con il giocatore e il suo entourage e punterebbe a chiudere sulla base di 15 milioni di euro per avvicinarsi alla clausola rescissoria presente nel contratto.