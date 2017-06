L'ex Milan Essien in Indonesia da Thohir: ha firmato col Persib Bandung

La carriera di Michael Essien, 34 anni compiuti a dicembre e 16 passati in Europa con le maglie anche di Milan e Chelsea, continua in Indonesia. Il centrocampista, dopo la fine della sua avventura col Panathinaikos, ha infatti firmato per un anno col Persib Bandung, club di proprietà di Erick Thohir, diventando così l'acquisto più costoso a quelle latitudini dai tempi di Roger Milla e Mario Kempes negli anni '90.

Durante la conferenza di presentazione ai tifosi l’ex Milan ha dichiarato: “E’ un onore, questa è un’offerta molto buona per me. Non è stato difficile scegliere. Aspettavo da tempo un giorno come oggi, sono davvero felice per l’accoglienza ricevuta e spero di vincere col Persib”. Il tecnico Djadjang Nurdjaman, un po' a sorpresa, ha invece spiegato: "Essien è bravo in fase di possesso ma lo vedo bene come trequartista. E' in grado di dribblare, tirare e segnare quindi può giocare in quella posizione".