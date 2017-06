L'Everton: "Il Napoli voleva 75 milioni per Koulibaly"

Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del Napoli, tanto da divenire oggetto di numerosi interessamenti nella scorsa finestra di calciomercato. Il Chelsea di Conte aveva provato l'affondo per il difensore senegalese e così ha fatto anche l'Everton, come ha rivelato a TalkSport il proprietario del club inglese, Farhad Moshiri.



Parlando della cessione di John Stones, passato al Manchester City per circa 60 milioni (56 fissi più 4 di bonus), Moshiri ha detto: "Stavamo pensando a come sostituirlo, abbiamo pensato a Koulibaly ma che senso ha incassare 60 milioni se poi il Napoli ne vuole 75 per Koulibaly?". De Laurentiis aveva già dichiarato di aver rifiutato un'offerta da 58 milioni di euro del Chelsea, quindi la cifra non sembra poi tanto lontana...