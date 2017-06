L'estate di Pogba: 105 milioni per diventare il nuovo re del mercato

L'estate del 2016 verrà ricordata per il trasferimento più costoso nella storia del calcio. Paul Pogba è passato dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni di euro pagabili in due anni. "Il valore di acquisto - si legge sul sito ufficiale bianconero - potrà incrementarsi di € 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale". Per i campioni d'Italia, che avevano acquisito Pogba nel 2013 a parametro zero, una plusvalenza da "72,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori". Lo United si è dovuto invece svenare per riportare a casa un giocatore cresciuto nelle proprie fila e incredibilmente lasciato 'scappare'.

Pogba protagonista indiscusso, insieme ai due club, e all'agente Mino Raiola, vero king maker dell'intera operazione. La stella transalpina sale sul trono dei giocatori più costosi lasciandosi alle spalle altri fuoriclasse. Si devono accontentare del podio Garteh Bale (101 milioni di euro) e Cristiano Ronaldo (94 milioni), passati al Real Madrid rispettivamente da Tottenham e United nel 2009 e nel 2013. Quel Real Madrid che a lungo è stato tentato dall' andare all'assalto di Pogba prima dell'affondo decisivo della squadra di Mourinho. Soldi, tanti, spesi bene dai merengues perchè Bale e Ronaldo hanno portato spettacolo, gol e soprattutto numerosi trofei. I gol sono anche la specialità di Gonzalo Higuain: la Juventus ha pagato 90 milioni per assicurarsi l'argentino e puntare decisamente alla Champions League, inseguita ormai dal lontano 1996. De Laurentiis aveva 'regalato' il Pipita al Napoli soltanto, si fa per dire, per 37 milioni versati nelle casse dell'onnipresente Real Madrid. Una dolorosa perdita quindi per gli azzurri ma anche una plusvalenza pesante. Ancora Spagna con il Barcellona: nel 2013 Neymar veste la maglia blaugrana lasciando il Santos per un totale complessivo di 88 milioni. 7 in più di quelli necessari al Barça per arrivare a Suarez. Due campioni che con Messi formano un tridente offensivo stratosferico. Come le cifre di questo folle mercato.