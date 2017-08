L'Equipe: "Mbappé potrebbe rassegnarsi a restare al Monaco"

E' a punto morto la trattativa fra Monaco e Psg per Mbappé. Ne è convinto l'Equipe secondo cui alla fine la giovane punta potrebbe rassegnarsi all'idea di trasferirsi sotto la Torre Eiffel e rimanere così agli ordini di Jardim nella prossima stagione. Verrebbero così smentite le voci che volevano il talento a un passo dai parigini nell'ambito di un'operazione da record.



Proprio la cifra che la società di Al-Khelaifi dovrebbe mettere sul piatto rischia di rendere difficile il rispetto del Fair Play Finanziario dopo il già onerosissimo acquisto di Neymar dal Barcellona (l'Uefa monitora attentamente i movimenti di mercato del Psg). Il secondo motivo di stallo è dovuto alla volontà del Monaco di non rinforzare una diretta concorrente in Ligue 1.



Il club di Rybolovlev intende rimanere competitivo e punta a mantenere invariata la coppia offensiva che tante soddisfazioni ha dato nella scorsa stagione. Rimane da valutare lo stato d'animo del 18enne qualora saltasse definitivamente l'affare: come agirebbero i campioni di Francia con un elemento scontento in rosa?