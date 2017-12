L'Atletico Madrid presenta Diego Costa: "Sono ansioso di giocare"

L'attesa è finita. Nella giornata odierna l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Diego Costa che è stato presentato alla stampa e ai tifosi. "Aspettavo questo momento da tanto tempo. Ringrazio il club per gli sforzi che ha fatto per riportarmi qui" le parole dell'attaccante dopo l'addio al Chelsea a causa dello scontro con Antonio Conte.



Il 29enne ha sorvolato però sui problemi con il tecnico dei Blues: "Mi tengo stretta l’esperienza in Premier, che mi ha insegnato cose utili pure per il ritorno nella Liga. Ho avuto difficoltà con la lingua, ma sono stato bene a Londra e in un club così importante. I tifosi mi hanno sempre sostenuto, conserverò un ottimo ricordo di tutto".



"Sto bene, ho voglia di giocare e aiutare i miei compagni, sono stanco di allenarmi soltanto - ha aggiunto la punta parlando del presente -. Vedo bene la squadra, anche se siamo fuori dalla Champions sono convinto che sarà un anno bellissimo".