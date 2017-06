L'Atletico Madrid blinda Simeone: "Sarà il nostro allenatore anche nella prossima stagione

L'Inter sembra destinata a dover abbandonare il sogno Diego Pablo Simeone almeno per la prossima stagione. "Sarà sicuramente l'allenatore dell'Atletico in questa stagione e nella prossima", queste le parole del dirigente dei Colchoneros, Jesus Gil Marin, ai microfoni di La Sexta, escludendo di fatto la possibilità di un addio anticipato del Cholo, che ha il contratto in scadenza nel 2018.



Proprio Simeone oggi è stato nominato migliore allenatore del 2016 dall'IFFHS e, anche per questa ragione, l'Atletico Madrid non vuole liberarlo: "E' qui già da cinque anni ed è comprensibile che rimanga qui anche perchè siamo molto contenti". Nell'ultimo mese l'ipotesi rinnovo sembrava quanto mai improbabile, ma ora potrebbe tornare prepotentemente d'attualità.