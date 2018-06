L'agente di Zaza: "Milan? Nessuno ci ha chiamato"

Tra i tanti nomi accostati al Milan in queste settimane c'è anche quello di Simone Zaza, che non rientra più nei piani di Marcelino, tecnico del Valencia. Tuttavia il padre-agente dell'attaccante azzurro, in un'intervista a ilmilanista.it, frena: "Non so cosa dire, da Milano non ci ha chiamato nessuno per il momento".



"Un ritorno in Serie A? Vedremo - aggiunge il procuratore - è una possibilità, ma per ora non ci sono novità". La punta 26enne non gioca nel nostro campionato dalla stagione 2015-16 (indossava la maglia della Juventus): in seguito ha militato nelle fila di West Ham e appunto Valencia.



Sulle sue tracce ci sarebbero pureTorino e Sampdoria: i blucerchiati potrebbero dover cercare un sostituto di Duvan Zapata, finito nel mirino dell'Atalanta come riferisce la Gazzetta dello Sport.