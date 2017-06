L'agente di Thiago Silva chiude alla Juve: "Il contratto con il Psg non scade nel 2017"

L'agente di Thiago Silva chiude le porte alla Juventus. Paulo Tonietto ha infatti chiarito la situazione del difensore brasiliano: "Ha un contratto fino al 2017, ma si rinnova da solo se il Psg va in Champions. Quindi la scadenza è prevista per il 2018".



Inoltre il procuratore ha voluto fare delle precisazioni a Tuttomercatoweb in merito alle tante voci di mercato: "È normale che un giocatore come Thiago piaccia a tanti, ma con la Juve non ho parlato. Ho registrato interessi da altre squadre. Non italiane. Per ora l'argomento rinnovo non è stato affrontato. Parleremo a dicembre e valuteremo insieme se rinnovare o guardarci intorno: dipenderà dalla volontà e dall'offerta del Psg".