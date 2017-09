L'agente di Suso incontra il Milan: dialogo positivo sul rinnovo

Suso e il Milan avanti insieme. Il club rossonero e l'attaccante spagnolo, in scadenza nel 2019, sarebbero ormai ad un passo dal rinnovo: è stato posotivo l'incontro con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci (lo stesso di Bonucci, tra gli altri): l'intesa non è stata ancora ratificata ma non ci sono dubbi sul prolungamento contrattuale.

Il nuovo accordo dovrebbe prevedere che Suso rinnovi fino al 2022 con ingaggio adeguato al suo status di top player della squadra: 3 milioni netti più bonus, ovvero stipendio triplicato rispetto al milione percepito attualmente dall'ex Liverpool. Suso e Milan avanti insieme, la trattativa è ormai in dirittura d'arrivo.