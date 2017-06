L'agente di Paletta: "Il futuro? Gabriel è uno tra i migliori in A, serve chiarezza da parte del club"

Non è affatto scontata la permanenza di Paletta al Milan. Il contratto del difensore scade nel 2018 e non ci sono novità in merito al rinnovo come ribadisce l'agente Martin Guastadisegno a Tuttomercatoweb: "Fin qui Gabriel ha disputato 30 partite. Molto bene nella prima parte, più altalenante nella seconda come il resto della squadra. Futuro? Questo non lo so, non mi sono ancora confrontato sulla questione con la nuova società. Si sono insediati da quattro settimane e, probabilmente, avranno altre priorità. Ma non abbiamo fretta".



Il procuratore non vuole correre e tuttavia avverte il club rossonero: "C'è bisogno di chiarezza. Nel momento in cui ci confronteremo, la nostra volontà sarà quella di capire se la società vorrà ancora puntare su un difensore che, per rendimento, negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra i migliori della Serie A. Se si vorrà andare avanti insieme bene, altrimenti ci guarderemo intorno".