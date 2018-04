L'agente di Ozyakup: "Interessa a Milan e Lazio"

Quello di Oguzhan Ozyakup è un nome che potrebbe diventare presto noto ai tifosi e agli appassionati di calcio italiani. Come rivelato dal suo procuratore, il 25enne olandese naturalizzato turco del Besiktas (in scadenza di contratto), è finito nel mirino (tra le altre) di due squadre italiane.



"Posso confermare che Lazio, Milan, Marsiglia, Everton e Valencia stanno tutte osservando e sono interessate a Oguzhan. Decideremo nelle prossime due settimane e vedremo di trovare un accordo" sottolinea Kees Vos a Liverpool Echo.



Ozyakup nasce come centrocampista centrale ma può anche svolgere il ruolo di trequartista e in questa stagione con la formazione di Gunes ha giocato 27 partite tra campionato e Coppe.