L'agente di Lyanco: "La Juve lo voleva ma ha scelto il Toro"

Urbano Cairo lo aveva ripetuto al momento dell'annuncio ufficiale, Frederico Moraes lo conferma: "Tutte le squadre accostate a Lyanco erano vere". Quindi, anche la Juventus voleva acquistare il giovane difensore brasiliano dal San Paolo: "Certo, assieme ad Atletico Madrid e Wolfsburg. Erano tutti molto interessati, abbiamo parlato con le varie dirigenze - le parole dell'agente di Lyanco a Tuttomercatoweb - e visitato i centri sportivi ma alla fine ha scelto il Torino".



Il motivo è presto detto: "Giocherà subito (tesserabile a partire dalla prossima stagione, ndr), ha un allenatore che può farlo migliorare e siamo in una città di un certo livello e blasone calcistico".



Moraes parla così del suo assistito: "In questi due mesi di allenamenti imparerà molto in vista del prossimo anno. E' un giocatore forte fisicamente con buona tecnica e ottima velocità".