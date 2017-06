L'agente di Kondogbia: "Inter trampolino per i top club"

Geoffrey Kondogbia non è ancora riuscito a imporsi all'Inter e i tifosi nerazzurri sono sempre più convinti che la cifra pagata per prelevarlo dal Monaco sia stata eccessiva. A proposito della situazione legata al centrocampista francese, ha parlato Jonathan Mareek, agente del giocatore: "Sarei un bugiardo se dicessi che Geoffrey sta vivendo il momento migliore della sua vita. Ma questo è un momento molto importante per crescere, perché è quando si vivono fasi difficili che ci si rinforza. Durante la sua carriera non ha fatto altro che progredire sin dall'inizio. Il suo arrivo all'Inter è stato un ulteriore step per arrivare ai più grandi club del mondo. L'idea era questa e questa rimane".



Nell'ultimo periodo si è parlato di un possibile interessamento dell'Olympique Marsiglia, ma secondo Mareek, il suo assistito non sarebbe convinto di un ritorno in Ligue 1: "Il progetto dell'Olympique non sarà privilegiato dal giocatore né dai suoi consiglieri. La cosa più importante, adesso, è ritrovare il piacere di giocare. La questione del trasferimento per adesso non si pone. C'è però una finestra di trasferimento a gennaio, vedremo cosa succederà", le sue parole a France Football.