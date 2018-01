L'agente di Giaccherini sbotta: "Non può più stare al Napoli"

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è una furia. "Al 99% lascerà il Napoli a gennaio. Non possiamo stare più lì, lo sa anche il Napoli e anche Sarri sta dicendo che gli esterni alti non sono all'altezza secondo lui. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18.mo e 19.mo cambio. Ora, con serenità d'animo, io, Giulio Marinelli e il giocatore abbiamo deciso di cambiare" le parole del procuratore a TMW Radio.



In estate il centrocampista avrebbe potuto lasciare gli azzurri per andare alla Fiorentina: "Il Napoli l'aveva definito incedibile e io sono avvelenato. Non ho sentito Giuntoli, ma sarebbe da ridere se lo definissero incedibile ora. Quanto alla Fiorentina credo sia un treno passato, anche se vedendola giocare oggi non ci starebbe male. Budget? Il club gigliato ha le possibilità di arrivare a questi giocatori, se lo possono permettere".



Ogni porta viene lasciata aperta dall'agente: "Lui è a un anno dallo svincolo: si può fare un po' di tutto, anche un prestito secco per poi valutare".