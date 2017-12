L'agente di Giaccherini: "Napoli? È il 18° cambio"

"Il Napoli non credo che possa ritenerlo incedibile a gennaio. Le cose ormai si sono solidificate, credo sia il diciottesimo cambio. Con tutto il rispetto: ci sta che non giochi con quei tre davanti, ma non si è ancora capito che Giaccherini è un centrocampista". Ai microfoni di Radio Crc Furio Valcareggi fa chiarezza sulla situazione del suo assistito pungendo nemmeno troppo velatamente Maurizio Sarri.



" Uno come lui a gennaio è impossibile trovarlo. Si allena al massimo, come se fosse titolare. E’ una persona perbene, umile, mai assenteista, è pronto per fare il titolare. Su di lui - aggiunge il procuratore - ho gradimenti totali, ora comincerò a muovermi per capire cosa fare: è un giocatore che migliora le rose di tutti. Chievo? Ci andrebbe di corsa, ma dipende dal fattore economico”.