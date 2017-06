L'agente di Giaccherini: "La Juve farà il Triplete e sarà sazia: il Napoli nel 2018..."

La storia fra Giaccherini e il Napoli potrebbe continuare. L'agente del centrocampista azzurro, Furio Valcareggi, a Radio Marte ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: "Futuro? Possiamo incontrarci, non c'è fretta. L'anno prossimo il Napoli ha la grande possibilità di vincere lo scudetto e potremmo rimanere. La Juventus vincerà il triplete quest'anno e si sazierà, perchè andare via? Gli azzurri sono candidati alla successione più della Roma".



"Giaccherini è a disposizione, si allena al meglio, non ha mollato di un millimetro. Ha giocato quando Callejon è stato squalificato ed ha fatto una grande gara. Di sicuro non potrebbe giocare titolare in Serie A in almeno quindici club, ma solo perché guadagna troppo..." ha aggiunto poi Valcareggi.