L'agente di Buffon rivela: "Era praticamente del Barcellona..."

Nell'estate del 2001 Gianluigi Buffon avrebbe potuto lasciare il campionato italiano. A rivelarlo è l'agente del portiere, Silvano Martina: "Era praticamente del Barcellona, era stato acquistato, ma alla fine la Juventus offrì di più e lui non ci pensò due volte a dire sì ai bianconeri. Non ha mai avuto un rimpianto in tutti questi anni perché sta giocando alla grande per uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo. Gigi è fiero di aver fatto questa scelta e la rifarebbe anche oggi".



Nell'intervista a Juvenews.eu il procuratore aggiunge: "Buffon non era nemmeno in Italia quando la trattativa con il Barcellona stava per decollare. Alla fine, però, è andato alla Juventus e non c’è alcun rimorso". Anche perchè in bianconero Buffon ha vinto praticamente tutto. Tutto tranne quella Champions League che rappresenta per il numero 1 della Nazionale una vera e propria ossessione...