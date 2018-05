L'agente di Buffon: "Ama Inghilterra e tifosi del West Ham"

Il futuro di Gianluigi Buffon è ancora in bilico: addio alla Juventus come giocatore con la possibilità di entrare nella società bianconera o la proposta biennale del Paris Saint Germain che si fa sempre più concreta?



Ma potrebbe esserci pure una terza possibilità, come sembra lasciare intendere il suo procuratore Silvano Martina: "Non so se il suo sarà un addio al calcio. Buffon si è preso due settimane di tempo per pensarci. In Inghilterra ha avuto sempre una reale ammirazione per i tifosi del West Ham e ne ha anche parlato nel suo libro" le parole al Sun.



L'agente, interpellato su possibili trattative con società della Premier League, ha alzato il muor: "Per rispetto di Gigi, non posso fare nomi di club specifici, ma posso dire che lui ama davvero l'Inghilterra".