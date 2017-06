L'agente di Blanc: "Nessun accordo o discussione con l'Inter"

"Smentisco categoricamente qualsiasi accordo o discussione con l'Inter o i suoi dirigenti. Non c'è assolutamente niente": lo dice Jean-Pierre Bernes, agente di Laurent Blanc, contattato da Radio Monte Carlo, in relazione alle voci circolate in questi giorni riguardo a contatti con i nerazzurri per sostituire Frank de Boer.



Nello specifico nella giornata di martedì l'Equipe aveva parlato di trattative in corso tra l'ex tecnico del Psg e la società di Corso Vittorio Emanuele, citando un collaboratore dello stesso Blanc. Adesso arriva questa smentita che forse potrebbe contribure a rafforzare la panchina di de Boer, chiamto comunque a migliorare la situazione dell'Inter in classifica, a partire già da domani contro la Sampdoria.