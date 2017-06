L'agente di Badelj: "Il Milan è la nostra prima opzione"

In estate Vincenzo Montella ha provato a portare Badelj al Milan ma la Fiorentina ha fatto muro. Ora l'agente del centrocampista croato, Dejan Joksimovic, a MilanNews.it apre le porte ai rossoneri anche se si tratta di un sì 'condizionato': “Il Milan è la nostra prima opzione, ma con l’arrivo dei nuovi proprietari nel club rossonero non sappiamo se anche per loro Badelj sia la prima scelta. In tal caso possiamo anche rivolgerci ad altri club".



Certa è comunque la rottura con il club viola, una rottura certificata dai fischi dei tifosi della Fiorentina nei confronti del mediano al momento della sostituzione in occasione della partita disputata al Franchi contro la Sampdoria.