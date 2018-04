Koulibaly, l'agente spaventa Napoli: "Il rischio cessione c'è"

Dal gol al novantesimo che ha fatto impazzire un'intera città al sempre più probabile addio in estate. Kalidou Koulibaly è l'eroe di Napoli dopo la zuccata che ha riaperto la Serie A ("potrà mangiare gratis a vita in qualsiasi ristorante", ha detto Lorenzo Tonelli), ma le sue prestazioni vengono monitorate con attenzione anche all'estero, soprattutto in Premier League, dove il Chelsea di Roman Abramovich da tempo cerca di portarlo a Londra.

Il contratto del difensore senegalese, arrivato in Italia nel 2014 grazie ad un'intuizione dello staff di Bigon che lo prelevò dal Genk per 8 milioni di euro, è stato rinnovato nel 2016 e scadrà nel 2021, ma al suo interno contiene una clausola inserita proprio a causa della Juventus. I bianconeri avevano infatti preso da poche settimane Gonzalo Higuain con la formula della clausola, così De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli studiarono il rinnovo con clausola valida solo per l'estero per diversi giocatori, tra cui il senegalese.

In Campania Koulibaly guadagna poco più di 2 milioni di euro e la sua clausola ammonta a 70 milioni. Logico che sono cifre che non possono spaventare i grandi club inglesi (basti pensare che a gennaio il Liverpool ha speso 85 milioni per van Dijk), ma anche se nel segreto dei documenti del Napoli la clusola dovesse essere alzata, il Chelsea tornerà sicuramente alla carica per dare l'assalto definitivo al centrale di Sarri, per cui si annuncia un'estate davvero caldissima.

L'agente: "Il rischio cessione c'è"

A confermare la possibilità che in estate Koulibaly faccia le valigie anche l'agente del senegalese, Bruno Satin, che è intervenuto in diretta su RMC Sport durante 'Maracanà': "Il rischio che possa andare via c'è sempre, nel calcio può succedere di tutto. In questo momento serve concentrazione, il Napoli non deve perdere punti per non vanificare l'impresa di Torino".

E a proposito della sfida dell'Allianz ha aggiunto: “Lui continua a crescere, il gol segnato domenica è il più importante della sua carriera. Il Napoli, battendo la Juventus, ha fatto un passo importante per lo scudetto". Infine un aneddoto sulla chiamata al Napoli da parte di Benitez: "Era contento, Benitez era un allenatore importante, che aveva già vinto una Champions. Sapeva che lavorando con le persone giuste sarebbe potuto arrivare molto in alto".