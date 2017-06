Kondogbia via a gennaio? Un mese per convincere Pioli

Geoffrey Kondogbia potrebbe presto essere costretto a fare le valigie. Il francese, dopo aver fallito con Franck de Boer (celebre la sua sostituzione dopo 28 minuti con il Bologna), non ha convinto neanche Stefano Pioli. Prima la prestazione insignificante nel derby, poi le prove incolori con Fiorentina (fuori dopo 45') e Napoli (sostituito al 56').



Da qui la decisione di provare a vendere l'ex-Monaco già a gennaio. Il piano dell'Inter è chiaro: cercare di piazzare il giovane centrocampista nel mercato invernale per limitare il danno economico sul bilancio. Quando strappò Kondogbia al Milan, la società nerazzurra spese 31 milioni di euro. Il giocatore certamente si è svalutato, ma c'è l'idea di darlo in prestito a un club estero, fissando l'obbligo di riscatto a circa 20 milioni.



Una soluzione che accontenterebbe tutti, staff e giocatore. Kondogbia ha collezionato quest'anno 500 minuti in 8 presenze, senza convincere l'ambiente nerazzurro. Il francese, a quanto pare, se ha intenzione di rimanere a Milano, deve darsi una mossa.