Kluivert: "Thiago Motta lascerà il Psg a fine stagione"

Patrick Kluivert ha parlato. Forte e chiaro. L'ex-calciatore di tante squadre europee (Ajax, Milan e Barcellona), attuale ds della società parigina, ha confessato alcune indiscrezioni durante l'intervista rilasciata al Journal du Dimanche.



Kluivert è nella dirigenza del Psg dal luglio di quest'anno, dopo un brevissimo incarico nell'Ajax. Da un po' di tempo nell'ambiente della capitale giravano delle voci, sempre più insistenti, riguardanti la questione Thiago Motta. L'olandese allora ha voluto mettere la parola fine alle chiacchiere di mercato, chiarendo il futuro del centrocampista italo-brasiliano.



Dell'ex-giocatore dell'Inter ha detto: "Il modo in cui controlla la palla è eccezionale, lui e Marco Verratti sono una gioia per gli occhi. Ma bisogna rispettare la sua decisione, ora dobbiamo pensare alla sua successione. Abbiamo già un piano per sostituirlo". Un futuro quindi lontano da Parigi per il numero 8.