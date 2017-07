Keita vuole solo la Juventus, Lazio furiosa: ipotesi tribuna per un anno

Il mercato dell'Inter si muove sull'esterno. Ivan Perisic è partito per la tournée cinese ma resta sempre in attesa dell'offerta giusta del Manchester United: prima i nerazzurri volevano almeno 55 milioni di euro, ora cercano a tutti i costi di inserire nella trattativa anche Anthony Martial. Il giocatore piace a Spalletti così come a Mourinho, ecco il motivo dello stallo: gli inglesi propongono un prestito secco, i nerazzurri spingono per l'obbligo di riscatto o almeno per il diritto.



La questione Perisic fa rimanere in standby anche quella relativa a Keita dato che il senegalese arriverà non prima della cessione del croato. Con la Lazio (base fissa intorno ai 25 milioni, poi ci sono i bonus) è tutto apparecchiato, mentre resterebbe ancora da convincere del tutto il giocatore, che è attratto e vuole solo la Juventus. I bianconeri infatti, dopo aver mollato Schick, sarebbero pronti a tornare alla carica per l'attaccante biancoceleste, con cui avevano già trovato l'intesa ad inizio mercato.



L'attaccante preferirebbe i bianconeri mentre Lotito spinge per la soluzione Inter: è stallo. Intanto Keita è stato esentato dall'amichevole contro la Triestina ma su Twitter ha fatto sapere: "Io avrei potuto giocare". Alla fine però il rischio è che il giovane attaccante senegalese resti alla Lazio e finisca in tribuna per tutta la prossima stagione: i rifiuti alle offerte nell'ordine di Milan, Napoli, Tottenham, Liverpool, West Ham e anche Inter hanno fatto infuriare la società biancoceleste.



Anche Inzaghi non è soddisfatto dagli atteggiamenti della punta: nell'amichevole contro il Top 11 Radio Club Keita non è sceso in campo dall'inizio e ha accusato un fastidio 'sospetto' (affaticamento muscolare) rimanendo in panchina. La Lazio dunque non intende concedere sconti di nessun tipo di fronte a un'eventuale offerta della Juve.