Keita, un intrigo senza fine: il Milan resta ancora in corsa

E' ancora lontana dalla soluzione la vicenda Keita. Il giocatore vorrebbe la Juventus ma i bianconeri offrono 15 milioni più bonus, una cifra ritenuta del tutto insoddisfacente da parte di Lotito. Il presidente della Lazio chiede 30 milioni e non intende fare nessuno sconto come ha ribadito con chiarezza nella giornata di sabato.



La situazione sta vivendo dunque una fase di stallo e per questo motivo, come riferisce il Corriere dello Sport, il Milan non molla la presa e dietro le quinte continua a monitorare la vicenda con grande attenzione. I rossoneri sperano di ottenere 30-35 milioni dalle cessioni di Paletta, Gomez, Sosa e Niang: qualora si concretizzassero le partenze dei quattro giocatori, sarebbe pronto un assalto all'attaccante senegalese negli ultimi giorni di mercato.



E' vero, come detto, che la punta preferirebbe trasferirsi a Torino ma senza l'ok della Lazio l'affare naturalmente non si farà e il 22enne rischia di rimanere una stagione a Roma senza giocare. Del resto Inzaghi nella conferenza stampa pre-Spal ha affermato che "nessuno è indispensabile". L'ipotesi Milan potrebbe tornare davvero di attualità e Keita potrebbe accettare la destinazione con buona pace soprattutto di Lotito.