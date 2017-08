Keita, l'agente: "La Lazio lo ha esasperato, così lo perderà a zero"

Il caso Keita visto da Roberto Calenda: il procuratore dell'attaccante della Lazio ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Eccone gli stralci principali.



"Keita è esasperato per una serie di comportamenti della società che non è più disposto a sopportare, perciò non si è presentato agli allenamenti. La società gli ha promesso un posto in squadra con Inzaghi e un contratto da top player. Ma nulla di ciò si è verificato".



"Solo a giugno ci è stata recapitata per email una proposta informale di rinnovo: ma mentre sulla stampa il presidente Lotito, quando parla della sua cessione, valuta Keita come un top player, il compenso proposto per il rinnovo contrattuale è quello di un giocatore come tanti. C'è qualcosa che non quadra".



"Keita non farà mai qualcosa contro la propria volontà. Nessuna forma di pressione sarà tollerata e ci attiveremo presso le autorità competenti in caso di commissione di illeciti da parte della Lazio: non si può pensare che un giocatore accetti rinnovi o cessioni contro la sua volontà".



"Noi non abbiamo ricevuto da parte della Lazio proposte di cessione: l'unico interessamento del quale siamo a conoscenza è quello del Milan. Lotito ci ha comunicato di avere un accordo in piedi con questa società. Ad oggi ci risulta l'interessamento della Juventus: la Lazio però non ci ha comunicato nulla e non ci ha convocati per parlarne"



"L'impressione è che la Lazio pretenda la luna per un giocatore che tra pochi mesi sarà libero di firmare per chi vuole. Se continua a tirare troppo la corda, questa si spezzerà e dovrà spiegare ai tifosi e al mercato come ha potuto perdere a zero un talento come Keita"