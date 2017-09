Keita è del Monaco: alla Lazio vanno 30 milioni più 5 di bonus

Alla fine ha vinto Claudio Lotito, o almeno soprattutto lui. Keita Balde era arrivato a un muro contro muro perché voleva solo la Juve, il patron della Lazio non voleva accettare l'offerta da 20 milioni dei bianconeri, ha resistito, aspettato mesi e alla fine ha trovato la squadra che soddisfaceva le esigenze sue e quelle del giocatore. È il Monaco, forte dei soldi ricevuti dalle tante cessioni, e bisognoso di ripotenziare la squadra dopo la partenza di Mbappé e Bernardo Silva, tra gli altri.



Alla Lazio vanno 30 milioni più 5 di bonus, un affare considerando la scadenza di contratto nel 2018, cifra giustissima valutando età (22 anni) e potenzialità del giocatore, che ha firmato con i monegaschi fino al 2022, in rapporto a quelle di questa folle sessione di mercato. La Serie A perde una potenziale stella: oltre alla Juve, lo volevano anche Milan e Inter che però non hanno mai convinto la punta.



"Sono molto felice di aver firmato per il Monaco, un club con una grande storia e non vedo l'ora di iniziare a giocare. Quando hai la possibilità di venire qui accetti immediatamente. E' il progetto ideale per me" ha dichiarato Keita al sito ufficiale del club francese.