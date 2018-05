Karius, 'assist' a Donnarumma: Liverpool pronto all'affondo

Problema portiere per il Liverpool. La finale di Champions League ha messo in evidenza i limiti di Loris Karius, autore di due papere clamorose che hanno spianato la strada al Real Madrid. In estate i Reds interverranno sul mercato e la pista più calda porta a Gigio Donnarumma.



Come riferisce il nostro Claudio Raimondi, Mino Raiola ha già proposto il 19enne al club inglese, che potrebbe benissimo garantire all'estremo difensore i 6 milioni percepiti attualmente (gli altri in grado di farlo erano Real Madrid e Psg ma i primi continueranno con Keylor Navas mentre i francesi sono a un passo da Gigi Buffon).



La trattativa potrebbe dunque decollare nelle prossime settimane: il club di via Aldo Rossi sa che il Liverpool ha una disponibilità importante di denaro ma le prestazioni in chiaroscuro in questa stagione hanno abbassato il valore di Donnarumma. Il prezzo del trasferimento si aggirerebbe dunque intorno ai 45-50 milioni di euro.