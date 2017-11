Kakà verso la Cina: offerta del Guizhou Hengfeng

Kakà avrebbe presto una decisione sul suo futuro: vuole continuare a giocare e l'ipotesi più probabile al momento è quella di un'esperienza in Cina. I giorni milanesi del brasiliano sono stati emozionanti ma Kakà si è accorto di non essere pronto a fare il dirigente quindi, a 35 anni, vuole dare ancora calci al pallone.



Due le ipotesi sul tavolo, come raccolto dal nostro Andersinho Marques. La prima si chiama Guizhou Hengfeng, la squadra di Gregorio Manzano ha chiuso ottava nel campionato cinese appena terminato e in squadra ha giocatori come Mario Suarez, Ruben Castro e Jelavic.



Più defilato il San Paolo, più che altro per motivi economici. La squadra brasiliana non ha le risorse per permettersi l'ingaggio di Kakà e, dopo la salvezza ottenuta grazie anche a Hernanes (che infatti a fine stagione potrebbe partire per alleggerire il monte stipendi), sta abbracciando un progetto giovani. Poi, si sa, il cuore del Pallone d'Oro batte forte per la squadra che lo ha lanciato e nel calciomercato non bisogna mai chiudere del tutto le porte.



Cina o Brasile che sia, poi toccherà al Milan: Kakà sa che il suo destino, prima o poi, è quello di tornare dove è diventato grande.