Juventus, Witsel: "Allegri super. Dybala e Marchisio top"

Axel Witsel è un nome che gira in orbita Juventus sin dalla scorsa estate, quando poi l'affare con lo Zenit San Pietroburgo saltò clamorosamente nelle ultime ore della finestra di calciomercato. Chiuso? No, tutto rinviato. Ma a quando? Il centrocampista belga, in esclusiva a Premium Sport, dice di non saperne ancora nulla: "Non so ancora quando i tifosi italiani potranno vedermi alla Juventus, se in gennaio oppure nella prossima estate". Witsel, però, dimostra già di saperla lunga: "Allegri è un allenatore super, i due giocatori più forti dei bianconeri sono Dybala e Marchisio".



Infine, un tentativo di depistaggio: "Tutti ormai parlano solo della Juventus, ma magari finirò in un altro club. Vedremo...". In realtà Witsel, da tesserato Zenit, fa bene a non esporsi troppo ma la strada è segnata: diventerà bianconero. La data dipende solo dal club russo: se accetterà l'offerta di 5-6 milioni, già a gennaio. Se invece lo Zenit rimarrà sulle sue posizioni (vuole almeno 10 milioni), allora l'arrivederci è per giugno.