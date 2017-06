Juventus, voci dalla Spagna: Lichtsteiner verso il Barcellona

Potrebbe essere blaugrana il futuro di Stephan Lichtsteiner. Secondo quanto riferisce El Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe fortemente interessato al terzino della Juventus. Il laterale svizzero non sta trovando spazio ed è praticamente finito ai margini del progetto bianconero dopo il mancato passaggio all'Inter in estate e la seguente esclusione dalla lista Champions. Lichtsteiner, che ha espresso pochi giorni fa il suo malumore per l'attuale situazione, andrebbe a sostituire Aleix Vidal.



Resta da stabilire se l'eventuale trasferimento in Spagna si concretizzerà la prossima estate, alla scadenza del contratto con il club di Corso Galileo Ferraris, o già nella finestra invernale di mercato, a gennaio.