Juventus, visite mediche per Perin

"I giocatori decidono": questa laconica dichiarazione di Enrico Preziosi in Lega Serie A lascia trasparire che il futuro di Mattia Perin è chiaro: il giocatore si trasferirà alla Juventus. Il presidente del Genoa è uscito dall'assemblea assieme all'ad bianconero, Giuseppe Marotta, poi i dirigenti sono saliti a bordo di due auto diverse: ultimo colloquio decisivo per chiudere l'affare.



E infatti Perin è rimasto a Torino dopo l'amichevole della Nazionale contro l'Olanda per effettuare le visite mediche al J Medical, ultimo passo prima della firma sul contratto e dell'annuncio ufficiale. Il portiere dovrebbe costare 15 milioni di euro complessivi, bonus compresi anche se bisogna ancora capire quale sarà la parte fissa e quale quella variabile.