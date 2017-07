Juventus, visite mediche per Douglas Costa

Grandissimo entusiasmo in casa Juventus per l'arrivo di Douglas Costa. Una folla di tifosi si è presentata al J-Medical, dove l'esterno brasiliano è arrivato intorno alle 9.30 per sostenere le visite mediche con i bianconeri. Tutto definito per quanto riguarda l'accordo, che verrà ufficializzato in giornata. Al Bayern Monaco andranno 6 milioni di euro per il prestito biennale, più altri 40 per il riscatto obbligatorio. Già giovedì Douglas Costa potrebbe aggregarsi alla squadra di Allegri per il primo allenamento in bianconero.

Per il tecnico bianconero è il primo grande rinforzo: il tecnico aveva chiesto al club di potenziare il reparto degli esterni d'attacco in modo tale da continuare a puntare sul 4-2-3-1 che ha rappresentato la svolta nella scorsa stagione, ma con giocatori dalle caratteristiche diverse rispette a quelle di Cuadrado e Mandzukic, più dotati nell'uno contro uno. Ecco perché a breve arriverà anche Bernardeschi.