Juventus, via Lirola e Mattiello. Orsolini in prestito

Acque tranquille in casa Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato invernale. Se in entrata si pensa solo al futuro, in uscita c'è stato lavoro per Marotta e Paratici: tre i giocatori in partenza, due a titolo definitivo e uno in prestito.



Paul Lirola, già al Sassuolo, è stato ceduto definitivamente ai neroverdi per 7 milioni di euro "pagabili in quattro esercizi" (come da comunicato bianconero). Federico Mattiello, attualmente in prestito alla Spal, è passato all'Atalanta (che lo ha lasciato agli emiliani fino a giugno) per 2,5 milioni pagabili in tre esercizi, cifra che potrà raddoppiare al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Due buone plusvalenze, visto che da queste operazioni la Juve genera 8,4 milioni di euro di effetto economico positivo.



Riccardo Orsolini, invece, è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno al Bologna con opzioni di riscatto e controriscatto.