Juventus tra N'Zonzi, Kessié e Dahoud

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del giovedì - alle 18:30 su Premium Sport HD - il nostro Daniele Miceli ha fatto il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.



Capitolo Juventus



I bianconeri continuano a cercare un centrocampista: l'ultimo nome, come anticipato nelle ultime ore, è quello di N'Zonzi. Il centrocampista del Siviglia è stato visionato in occasione dell'ultimo match di Champions League, che ha permesso, tra l'altro, alla dirigenza della Juve di porre le basi di un primo contatto con il club spagnolo. Gli andalusi, dalla loro, non vorrebbero privarsi del giocatore, che attualmente ha una clausola rescissoria da 30 milioni. I campioni d'Italia restano molto forti su Kessié in vista di giugno: l'ivoriano dell'Atalanta piace anche a Inter e Napoli, ma Marotta si è mosso con largo anticipo. L'altro uomo sul taccuino del direttore generale bianconero e dei suoi collaboratori è Dahoud, classe '96 in forza al Borussia Monchengladbach. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni.



Capitolo Inter



L'obiettivo numero uno per la sessione invernale resta Biglia: l'assegno da 26 milioni di Suning per il centrocampista della Lazio è pronto. I nerazzurri però lavorano soprattuto per le fasce difensive: Darmian è la pista più calda per gennaio: la trattativa col Manchester United può essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatrorio dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze. Piace anche Semedo del Benfica, ma la clausola rescissoria (60 milioni) e la fitta concorrenza lo rendono un affare difficile. Per giugno, l'Inter punta forte su Conti, protagonsita sino a qui di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta. L'indiscrezione più stuzzicante è senz'altro quella legata a Bernardeschi, con i nerazzurri in pole position per aggiudicarsi il talento della Fiorentina nella sessione estiva.



Capitolo Napoli



Molto attivo sul mercato, in vista di gennaio, anche il Napoli, alla ricerca di un vice-Milik. Nell'ultimo periodo si è parlato di un raffreddamento della trattativa che porterebbe a Pavoletti, ma l'attaccante del Genoa resta il primo obiettivo. La prima alternativa è rappresentata dal macedone del Palermo, Nestorovski, grande sorpresa di questa prima parte di stagione. Quasi fatta, invece, per Leandrinho, seconda punta brasiliana classe '98: il giocatore verrà tesserato a gennaio e occuperà l'ultimo slot da extra-comunitario disponibile.