Juventus, torna Zaza: "Per adesso"

Niente West Ham, che non lo riscatterà, niente Valencia, che senza Prandelli non è più un'opzione valutabile. E allora? Ritorno alla Juventus, almeno per il momento. Questo il futuro immediato di Simone Zaza raccontato dalle parole del padre-agente Antonio. "Con gli spagnoli c'era un discorso avviato, l'interesse del Valencia era concreto" le parole a Tuttomercatoweb.



L'unica certezza è il mancato riscatto da parte degli Hammers: "Sì, mi sembra chiaro. Lo hanno detto pure loro...". Dove finirà quindi Zaza? "Siamo sereni, ora ci guardiamo intorno. Qualche squadra italiana ha già chiesto Simone, posso dire che tornerà a giocare in serie A. Genoa e Fiorentina? Presto per dirlo. Vedremo...".