Juventus, Thiago Silva è il nome nuovo. Milan, si avvicina Badelj per gennaio

All'interno di Ask Mercato, il consueto appuntamento del martedì - oggi eccezionalmente alle 17.30 su Premium Sport HD - il nostro Paolo Bargiggia fa il punto su tutte le trattative delle big del nostro campionato in vista della sessione di gennaio.



Capitolo Juventus



I bianconeri hanno sempre mantenuto i contatti con lo Zenit per Witsel e hanno recentemente formulato un'offerta da 5-6 milioni per portare il centrocampista belga a Torino a gennaio. C'è un moderato ottimismo per quanto riguarda la riuscita della trattativa. A gennaio arriverà - quantomeno per le visite mediche - anche Rodrigo Bentancur: la Juve dovrà esercitare la propria opzione per il giocatore a dicembre pagando circa 7-7,5 milioni per strapparlo al Boca Juniors. La novità si chiama Thiago Silva, in scadenza con il PSG il prossimo giugno. Il difensore, però, piace a tanti club, tra cui il Real Madrid. Matuidi? Al momento non c'è stato il rinnovo col PSG, ma se la Juventus prenderà Witsel, difficilmente si butterà anche sul centrocampista francese.



Capitolo Napoli



Il Napoli cerca un vice Hysaj: il nome caldo per il prossimo giugno è quello di Andrea Conti dell'Atalanta. Per quanto riguarda invece l'alternativa dell'infortunato di Milik, gli azzurri hanno deciso di non intervenire sul mercato. Si andrà avanti con Gabbiadini oppure con Mertens nel ruolo di falso 9.



Capitolo Inter



Dubbi sul futuro di Icardi? Al momento non ci sono segnali in questo senso. L'argentino ha appena rinnovato con l'Inter e resterà in nerazzurro. A gennaio dovrebbe arrivare Roger Martinez, attaccante colombiano classe '94 dello Jangsu Suning. De Boer a rischio esonero? La volontà del club milanese è quella di continuare con l'olandese, ma in caso di nuovi risultati negativi non bisogna scartare il nome di Fabio Capello.



Capitolo Milan



I rossoneri non vogliono cedere De Sciglio, che ha diversi estimatori in Europa. Ci sono stati contatti per Fabregas, ma il Chelsea in cambio chiede Romagnoli e su questo base il Milan non vuole trattare. Per gennaio, resta calda la pista che porta a Badelj: il croato al 90% lascerà la Fiorentina.



Capitolo Roma



In questi giorni Maicon si sta allennando a Trigoria: nonostante l'infortunio di Bruno Peres, i giallorossi non sembrano intenzionati a ritesserarlo. Per il futuro, piace molto Torreira della Sampdoria: Spalletti rivede in lui il nuovo Pizarro. La Roma resra anche alla ricerca di un sostituto per Salah, che sarà out per un mese per via della Coppa d'Africa: i profili che piacciono di più sono quelli di Shaqiri (Stoke City) e Caligiuri (Wolfsburg).