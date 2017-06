Juventus, sugli esterni seguiti De Sciglio, Darmian e Spinazzola

Con Dani Alves che ha già dichiarato di voler partire e Alex Sandro sulla strada per Londra, la Juventus studia la rivoluzione sugli esterni bassi e i sostituti potrebbero essere tutti italiani come raccolto dal nostro Claudio Raimondi. Il terzino brasiliano, contratto da 2,8 milioni di euro a stagione fino al 2020, non ha intenzione di rinnovare e pensa al Chelsea che gli offre sette milioni l'anno: l'offerta giusta di Abramovich sarà di 60 milioni e il club bianconero è entrato nell'ottica di doverlo lasciar partire.



Per due esterni che vanno via, tre che stranno per prendere la strada di Vinovo. Partiamo da Spinazzola, di proprietà juventina ma in prestito all'Atalanta, che tornerebbe alla casa madre dato che il club bergamasco è molto interessato a sostituirlo con Dimarco (dell'Inter). Questione De Sciglio, che piace tanto ad Allegri: in settimana previsto vertice con il Milan, è un affare da 10-12 milioni di euro.



Infine, apertura del Manchester United per Matteo Darmian. La formula giusta potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto: l'azzurro vuole tornare in Italia e la Juventus è la sua prima scelta.



A centrocampo prima offerta - rifiutata dal Psg - per Matuidi: 15 milioni di euro ma la trattativa va avanti con N'Zonzi più defilato viste le richieste del Siviglia. Bernardeschi rimane una priorità, si studia un'offerta da 40 milioni cash più il cartellino di Rincon per arrivare a quei 50 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina.