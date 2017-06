Juventus, suggestione Nainggolan: Pjanic va in pressing

Se non è una missione impossibile poco ci manca. La Juventus monitora la situazione di Radja Nainggolan. Il giornalista di Tuttosport Fabio Riva (il quotidiano torinese questa mattina ha lanciato la clamorosa bomba di mercato in prima pagina) a Premium Sport chiarisce quali sono gli indizi che fanno pensare quantomeno a un tentativo bianconero per arrivare al centrocampista belga: "I senatori dello spogliatoio apprezzano e ammirano Nainggolan e c'è un felling particolare con Pjanic. Il bosniaco non ha mancato più volte di sottolineare pubblicamente quanto sia stato conquistato dall'ambiente Juve, che sembra costruito apposta per vincere. E' in atto dunque una sorte di pressing di Pjanic ed è innegabile che da anni, dai tempi di Cagliari, Marotta e Paratici seguono il giocatore. Proprio Marotta sta cercando di capire cosa succede per verificare se ci sono degli spiragli per inserirsi. La Roma potrebbe esser costretta a cedere Nainggolan per questioni di fair play finanziario".



Il club di Corso Galileo Ferraris eventualmente dovrebbe fronteggiare la forte concorrenza del Chelsea e dell'Inter (molto dipenderà dal futuro di Conte). Al momento comunque è abbastanza utopico ipotizzare il trasferimento: soltanto ieri Nainggolan ha battibeccato con un tifoso della Juve su twitter, domenica ha esultato davanti alla curva juventina con linguaggia e pollice verso, e in passato ha detto di 'odiare' i bianconeri. E tuttavia proprio nel tweet di risposta il 29enne aveva lasicato intendere di essere corteggiato dai 'nemici': "La cosa più bella è che mi cercate sempre... qualcosa di buono l'ho sicuramente fatta".