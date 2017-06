Juventus, suggestione Morata: ma a gennaio è difficile

Alvaro Morata e la Juventus, una storia destinata a ripetersi? Giovedì lo spagnolo tornerà allo Stadium ma da giocatore della nazionale di Lopetegui, che affronterà l'Italia di Ventura nelle qualificazioni per il Mondiale 2018. Un'occasione per salutare vecchi compagni e i suoi ex tifosi, anche se lo scarso minutaggio che Zidane gli sta dando al Real Madrid potrebbe riaprire le porte di Vinovo per l'attaccante.



Secondo Tuttosport, Marotta e Paratici vigilano. Morata non ha chiesto la cessione ma è preoccupato per non riuscire a vivere da protagonista il suo ritorno a Madrid. Non è una rottura, ma qualche crepa c'è. A gennaio, però, il ritorno in bianconero sembra molto difficile sia per tempistiche, che per costi che per la volontà dello stesso spagnolo, deciso a giocarsi la maglia dei blancos almeno sino a fine stagione.



Solo a quel punto, se le cose ancora non saranno andate per il verso giusto, si potrà parlare di eventuale cessione. Chelsea ed Arsenal - che già lo avevano cercato in estate - non hanno perso interesse ma l'ambiente Juventus potrebbe fare la differenza.

MAROTTA A PREMIUM: "QUI HABITAT A LUI CONGENIALE"

Intervistato dal nostro Gianni Balzarini nel prepartita di Empoli-Juventus, Giuseppe Marotta ha analizzato così la situazione Morata: "Naturale che piaccia a molti club, a Torino aveva trovato un habitat a lui congeniale che gli aveva consentito il ritorno al Real Madrid ma al momento non c'è nulla".



Su Brozovic, che sembra in rottura con l'ambiente nerazzurro, così il dg bianconero: "E' un giocatore dell'Inter, farebbero bene a tenerselo molto stretto". Infine, un commento alle parole di Raiola che aveva insinuato come l'arrivo di Higuain fosse stato possibile solo grazie ai soldi della cessione di Pogba: "La nostra situazione finanziaria ci avrebbe consentito di fare questa operazione anche senza la cessione di Paul".