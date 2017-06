Juventus, suggestione Iniesta: sogno possibile con Dani Alves?

L'indiscrezione, clamorosa, arriva dalla Spagna. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Andres Iniesta. Il contratto del centrocampista con il Barcellona scade nel 2018 e al momento non è stato ancora raggiunto un accordo tra le parti. Il club di corso Galileo Ferraris attende l'evolversi della situazione senza illudersi troppo perché comunque il 33enne è una bandiera dei blaugrana.



I bianconeri però possono contare su uno sponsor 'speciale', ovvero Dani Alves, che potrebbe attuare un forte pressing sull'ex compagno di squadra e soprattutto amico per convincerlo a lasciare la Spagna e trasferirsi a Torino. Dal punto di vista economico la Juve non avrebbe problemi, a maggior ragione se dovesse alzare la Champions League il prossimo 3 giugno a Cardiff. Al momento quella di Iniesta è soltanto una suggestione ma Marotta resta vigile.