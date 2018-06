Juventus su Golovin: "Sembra Nedved"

La Juventus tra conferme e novità. Partendo dalle prime, la Gazzetta dello Sport riporta la volontà di rinnovare il contratto a Miralem Pjanic per farne uno dei punti cardine (assieme a Dybala) della squadra del futuro. Il centrocampista bosniaco, cercato da Real Madrid e Barcellona, ha un contratto fino al 2021 da quattro milioni e mezzo l'anno ma la società è al lavoro per allungare la scadenza e alzare l'ingaggio fino a sei milioni più bonus.



Per un centrocampista che rimane, uno nuovo che può arrivare. Non si placano le voci attorno ad Aleksandr Golovin del Cska Mosca. Mezz'ala dal dribbling facile e dagli strappi improvvisi, ha ricevuto diversi attestati di stima da chi lo ha visto da vicino. Come Lucescu, che in passato lo ha affrontato da allenatore dello Zenit: "Ha qualcosa di Nedved. Giocatore mdoerno e tecnico". Massimo Carrera, tecnico dello Spartak Mosca, ricorda: "Ci ha fatto diventare matti più di una volta, non mi stupisce che lo cerchi la Juve". Entusiasti anche il ct azzurro Mancini (ex Zenit) e Capello (ex ct della Russia).



Tra il dire e il fare però ci sono di mezzo le rivali: Chelsea, Arsenal e Monaco su tutte. Il Cska Mosca valuta Golovin 25 milioni di euro e, come ricorda Tuttosport, se diventasse bianconero sarebbe il primo calciatore russo nella storia della Juventus: Alejnikov e Zavarov (si torna ad inizio anni '90) erano nazionali URSS ma nati rispettivamente in Bielorussia e Ucraina.