Juventus, si avvicina Matuidi: previsto un incontro con Raiola

Con un anno di ritardo il matrimonio tra la Juventus e Matuidi può essere celebrato. Nell'estate scorsa sembrava tutto fatto ma poi intervenne direttamente la proprietà qatariota del Psg a bloccare il trasferimento del centrocampista a Torino.



Adesso i bianconeri sono tornati alla carica e ne discuteranno nell'incontro previsto con l'agente del giocatore, Mino Raiola, a Milano a metà settimana (il faccia a faccia era programmato per discutere del rinnovo di Kean).



Il contratto del 30enne francese scade nel 2018, i parigini rischiano di perderlo a zero tra dodici mesi e per questo stanno entrando nell'ottica di cederlo accettando l'offerta da 20 milioni di euro del club di corso Galileo Ferraris. Marotta e Paratici si muovono quindi anche per rinforzare la zona centrale del campo oltre a quelle esterne.