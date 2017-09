Juventus, sfida a Barcellona e Real per il nuovo Piqué

In Spagna, Iker San Vicente è considerato il nuovo Piqué: difensore centrale, alto 188 cm, ha un'ottima tecnica e prevedibili ampi margini di crescita visti i suoi 16 anni. Il ragazzo è di proprietà dell'Osasuna ma si è rifiutato di firmare il primo contratto da professionista, venendo messo fuori rosa e mettendosi di fatto sul mercato: una situazione simile a quella che avvenne con Coman e Pogba.



Ed infatti la Juventus è tra le pretendenti a San Vicente. La prima squadra a puntare il giovane difensore è stato il Barcellona ma nelle ultime settimane, come racconta Sport, sia bianconeri che Real Madrid hanno accelerato per quello che sarebbe un affare a costo zero.