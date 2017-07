Juventus: se arriva Keita, Cuadrado verso l'Inter

Le trame del calciomercato potrebbero presto imbastire un valzer degli esterni offensivi che coinvolgerebbe serie A, Premier League e Liga. Partiamo dagli affari di casa nostra, in ballo ci sono Juventus e Inter. Come ammesso da Marotta a margine del sorteggio dei calendari, i bianconeri hanno presentato una nuova offerta alla Lazio per Keita (non oltre i 20 milioni di euro) e Lotito - che ne vorrebbe 30 - alla lunga potrebbe cedere considerando anche la preferenza del giocatore.



A quel punto, vista la sovrabbondanza di esterni (Keita, Bernardeschi, Douglas Costa e l'adattato Mandzukic), la Juve potrebbe lasciar partire Cuadrado, valutato 30 milioni: l'agente Lucci, che assiste anche Vecino, ne ha parlato con l'Inter proprio nei colloqui per l'uruguaiano. Il colombiano era stato cercato dal Milan che però ora cerca altri profili mentre i nerazzurri compenserebbero la perdita di Keita. Dentro un esterno, via l'altro: Candreva potrebbe raggiungere Conte al Chelsea.



E a sinistra? Mourinho pensa seriamente a Gareth Bale come alternativa a Ivan Perisic, in Francia si parla anche del ritorno di Di Maria (anch'esso in orbita interista). Opzione praticabile se Mbappé andasse da Zidane, a quel punto il croato rinnoverebbe con l'Inter per la gioia di Spalletti che lo considera tassello fondamentale.