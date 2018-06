Juventus, scatto per Chiesa: Pjaca e Mandragora nell'affare?

Sarà difficile per la Fiorentina resistere alle pressioni di calciomercato per Federico Chiesa: l'esterno, valutato non meno di 60 milioni di euro, è entrato nel mirino di tre big italiane, Juventus, Napoli e Inter. Se nel caso dei nerazzurri serve aspettare luglio per i paletti Uefa mentre la squadra di Ancelotti al momento ha altre priorità (vedi portiere), i bianconeri stanno cercando di piazzare l'accelerata decisiva.



L'idea è quella di replicare l'affare Bernardeschi, anche come cifre: l'ex viola un anno fa fu pagato 40 milioni di euro, per arrivare a questa quota Marotta pensa di inserire nella trattativa Pjaca e Mandragora.



Il croato avrebbe qualche riluttanza perché, dopo i sei mesi in prestito allo Schalke 04, preferirebbe giocarsi le chance alla Juve o comunque in un club con ambizioni di vittoria, il centrocampista (reduce dalla positiva esperienza con il Crotone) invece sarebbe pronto ad accettare la piazza viola.